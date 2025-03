Me Augustin Senghor renonce à son poste de premier Vice-président de la CAF Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Mars 2025 à 16:13 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir échoué à l’élection des membres du Comité exécutif de la CAF et de ses représentants au Conseil de la FIFA, Me Augustin Senghor a annoncé sa démission du poste de premier Vice-président de la Confédération africaine de football (CAF), ce mercredi 12 mars 2025. Le président […] Sénégal Atlanticactu/ Me Augustin Senghor/ Serigne Ndong Après avoir échoué à l’élection des membres du Comité exécutif de la CAF et de ses représentants au Conseil de la FIFA, Me Augustin Senghor a annoncé sa démission du poste de premier vice-président de la Confédération africaine de football (CAF) ce mercredi 12 mars 2025. Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) occupait cette fonction depuis mars 2021. « Il s’agissait d’une élection, les gens ont voté et il y a eu un dépouillement. Cela dit, c’est effectivement surprenant au vu de l’évolution des résultats. Parfois, on ne peut exclure un certain doute. Cependant, nous acceptons le résultat, car le plus difficile était de parvenir à ce stade », a-t-il déclaré après le scrutin au siège de la CAF.



Source : Source : https://atlanticactu.com/me-augustin-senghor-renon... Sénégal Atlanticactu / Serigne Ndong

Accueil Envoyer à un ami Partager