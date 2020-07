Me Aya Boun Malick Diop accusé d'abandon de poste: Le greffier risque la radiation

Lundi 13 Juillet 2020

Le Secrétaire général du Sytjust qui est en grève depuis plusieurs semaines, est dans le collimateur de l’administration. D’après "L’As", El Hadji Aya Boun Malick Diop risque purement et simplement la radiation. En effet, un dossier pour «abandon de poste» est en train d’être confectionné par les services du Garde des Sceaux, Me Malick Sall.



Selon nos confrères, la lettre de dénonciation est rédigée par le président de la Cour d’appel de Kaolack, Ousmane Kane. Me Aya Boun Malick Diop est en service au Tribunal de Grande Instance de Fatick. Joint au téléphone par le journal, il se dit nullement ébranlé et parle de diversion.

