Me Baboucar Cissé, avocat de l’Etat : «Nous avons un dossier en béton » contre Khalifa Sall

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Décembre 2017 à 11:14



Commis pour le compte de l’Etat, Me Baboucar Cissé réfute l’argument d’un procès politique dans le dossier Khalifa Sall. A ses confrères de la défense, l’avocat dit attendre le jour du procès pour démontrer la culpabilité du maire de Dakar. « Nous avons un dossier en béton. Nous avons le rapport de l’Ige, l’enquête préliminaire et l’instruction de ce dossier, et les prévenus n’ont pas nié les faits qui leur sont reprochés », affirme Me Cissé, hier après le renvoi de l’affaire.



Sur la contestation de Me El Hadji Diouf, ce conseil de l’Etat juge bien fondée la requête de l’agent judiciaire de l’Etat et explique : « Me El Hadji était député et son mandat n’a pas été renouvelé. La loi dit que l’avocat qui fut député, ne peut pas se constituer contre l’Etat. Même s’il ne l’est plus, il y a un délai qui doit être observé. Il ne l’a pas observé. L’inobservation de ce délai entraîne des sanctions. Et nous sommes déterminés à défendre les intérêts de l’Etat ».

