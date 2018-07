Me Cabibel Diouf radié…par le juge Demba Kandji

Triste fin de carrière pour l’avocat Me Cabibel Diouf. Après le Conseil de discipline de l’Ordre des avocats, c’est la juridiction paritaire de la Cour d’appel présidée par le juge Demba Kandji qui confirme sa radiation. Selon l’As qui donne l’information, précise que Me Diouf a annoncé son intention de se pourvoir en cassation. Puisque l’appel est suspensif, en dépit de sa radiation, le vieil homme de 85 ans va continuer à exercer son métier.



Pour rappel, Me Cabibel Diouf est poursuivi par une dame dans une affaire d’escroquerie portant sur de dizaines de millions.

