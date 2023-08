Me Ciré Clédor Ly: « Mon client continue la grève de la fin et accuse déjà des séquelles et cela m’inquiète au plus haut point »

Mon client continue la grève de la fin et dès sa prise de conscience. Il a refusé tout soin. Il n’est donc pas a l’abri d’un accident, d’autant qu’il refuse toujours de s’alimenter. Il est a souligner qu’il accuse déjà des séquelles et cela m’inquiète au plus haut point.



C’est un précédent dangereux que d’aller à des extrêmes qui pourraient coûter la vie à un opposant politique. Son taux de glycémie n’a pu se rectifier jusqu’à à prise de conscience et cela perdure.



Il y a des alternatives à la détention et qui font obstacle à l ‘article 139 du code de procédure pénale dont le sens et la portée sont dévoyés , ce qui installe une insécurité juridique et un profond malaise judiciaire.



Cheikh Bara Ndiaye et Mohamadou samba dit Hannibal Djimme se trouvent aussi au service de réanimation à la suite de comas hypoglycémiques qui dictent leur libération pressante.



Il est toujours temps de sauver des vies et d’enclencher des mécanismes qui réconcilieraient les cœurs et les esprits,en restaurant l’Etat de Droit et en respectant les fondamentaux dans un Etat démocratique.



Cire Clédor ly avocat du collectif de Ousmane Sonko,du collectif de Hannibal Djimme et de celui de Cheikh Bara Ndiaye.



