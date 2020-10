Me DOUDOU NDOYE, MEDIATEUR ENTRE TELIKO ET LA JUSTICE SENEGALAISE Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Octobre 2020 à 11:49 | | 0 commentaire(s)|

Une issue probable se dessine dans la discorde qui oppose la Justice sénégalaise au magistrat *Téliko*. Un homme du sérail judiciaire, se propose de jouer la médiation entre les deux camps. *Me Doudou Ndoye*, ancien ministre de la Justice, assure avoir la solution pour réconcilier le président de l’Union des Magistrats du Sénégal avec l’Etat. Il est reproché au magistrat Téliko, d’avoir rappelé la décision de la Cour de Justice de la CEDEAO sur les violations de la présomption d’innocence et des droits de la défense de Khalifa Ababacar Sall par la justice sénégalaise. Son statut ne le lui permettrait pas. A cet effet, il est poursuivi par le Garde des Sceaux. Pour la liberté des magistrats et de la justice En outre, Me Doudou Ndoye déterminé à mettre définitivement fin à de tels conflits, souligne la nécessité des *réformes* dans le secteur judiciaire pour garantir l’indépendance de la *magistrature* et de la justice.



