Me Demba Ciré Bathily : «le combat contre Khalifa Sall a pris une autre dimension qui est celle médiatique» A l’image des autres avocats, Me Demba Ciré Bathily a aussi commenté la décision prise par le Président de la République portant la révocation de Khalifa Sall de ses fonctions de maire à la ville de Dakar.



Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Septembre 2018 à 22:51

«Ce décret est illégal parce qu’il a été pris alors que la procédure n’est pas encore terminée. Le pourvoi en cassation est suspensif de la décision de la Cour d’Appel. La révocation ne peut se faire que si la décision est définitive, c’est-à-dire si la Cour de Cassation confirme la décision de la Cour d’Appel», a constaté la robe noire.



Me Demba Ciré Bathily soutient également que le combat contre Khalifa Sall a pris une autre dimension qui est celle médiatique parce que ajoute-t-il, il y a un document intitulé «éléments de communications» qui est lu sur tous les plateaux de télévision pour justifier le bien fondé du décret de révocation pris par le président de la République, Macky Sall contre le maire de Dakar, Khalifa Sall.



Mansour SYLLA Stagiaire Actusen.sn

