Me Doudou Ndoye : « Je n’ai pas vu l’opposition contester l’élection de Macky Sall » Me Doudou Ndoye n’apprécie pas la démarche de l’opposition après la réélection de Macky Sall à l’issue des joutes du 24 février dernier. « Je n’ai pas vu l’opposition contester la réélection de Macky Sall. Ils ont ruminé, mais ils n’ont présenté aucune contestation », a dit le président de l’UPR dans l’émission Grand Jury.

L’avocat a décrié l’inertie de Idrissa Seck et compagnie à qui il reproche de n’avoir mener « aucune bagarre politique » sur le terrain.

L’opposition avait décidé de ne pas déposer de recours après la réélection de Macky Sall, tout en déclarant le scrutin irrégulier, évoquant notamment des cas de fraude.



