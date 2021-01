Me Doudou Ndoye clôt le débat : Macky Sall peut bien se présenter en 2024 Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Janvier 2021 à 13:02 | | 2 commentaire(s)|

Au regard de la Loi et de la Constitution dans ses dispositions présentes, rien ni personne ne peut empêcher le Président Macky Sall de se présenter à la présidentielle de 2024, a déclaré ce matin dans le Jury du dimanche de la chaîne I-Radio. "Sur la base de notre Constitution actuelle, rien ni personne ne peut empêcher le Président Macky Sal de se présenter en 2024, a déclaré l'ancien ministre de la Justice. "Le cas échéant, c'est aux Sénégalais de s'organiser pour qu'il ne gagne pas", a ajouté M. Ndoye. "Mais s'il passe, aucun Conseil constitutionnel n'aura le droit de s'opposer à ce qu'il fasse un 3ème mandat et ce, malgré l'existence de cette fameuse disposition "nul ne peut exercer deux mandats consécutifs", a-t-il indiqué, ajoutant même que "tant que cette Constitution n'a pas changé, il aura le droit de se présenter 100 fois". Abdoulaye NDIAYE



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-34454-me-doudou-n...

