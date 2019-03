Me Doudou Ndoye : « la superpuissance actuelle des Procureurs est anormale » Me Doudou a estimé qu’une réforme du code pénal actuel s’impose. Invité de l’émission Grand Jury ce dimanche l’avocat a soutenu que la superpuissance des Procureurs est anormale ».

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Mars 2019 à 13:04 | | 0 commentaire(s)|

En effet, a-t-il dit, « quand on utilise le mandat de dépôt avec autant de facilité, tout le monde est en danger ». Et de déplorer, « Aujourd’hui, des gens vont en prison avant même que le juge d’instruction ne regarde le dossier. C’est le Procureur qui met en prison directement et fixe le jour du jugement ». Me Doudou Ndoye pense qu’il est nécessaire d’avoir « une procédure plus rigoureuse avec un juge des libertés ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos