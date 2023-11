Me El Amath Thiam, Consultant en Droit : «Il n’y a aucun texte juridique qui empêche la candidature de Bassirou Diomaye Faye Interrogé par Sud Quotidien sur le cas du candidat Bassirou Diomaye Faye , voici l’éclairage de Me El Amath Thiam, Consultant en Droit

«Au plan pénal, rien n’empêche Bassirou Diomaye Faye d’être candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024, en l’état actuel des procédures ouvertes contre lui. Au Sénégal, il n’y a aucun texte juridique qui dit que lorsqu’une personne est placée sous mandat de dépôt, il ne pourra pas être candidat à l’élection présidentielle, ni dans le Code pénal encore moins les dispositions du Code électoral.



Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Novembre 2023 à 10:07 | | 0 commentaire(s)|

La Cour européenne des droits de l’homme a dit : «toute personne qui a maille à partir avec la justice peut se présenter à une élection, sauf en cas de condamnation définitive».



Ceci pour dire que même les Conventions internationales militent en faveur de sa candidature. A la lumière de ces textes que je viens d’énumérer, Diomaye (Faye) peut bel et bien se présenter à la prochaine élection présidentielle



D’ailleurs, je rappelle que lors des législatives de 2012, Barthélémy Dias, qui était à l’époque en détention préventive dans l’affaire du meurtre de Ndiaga Diouf, a été investi par feu Ousmane Tanor Dieng dans les listes des députés de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar.



Il en est de même pour Khalifa Ababacar Sall qui a été même investi tête de liste de la coalition Manko Taxawu Sénégal lors des législatives de 2017, alors qu’il était en prison. Sur le plan pénal, il n’y a aucune entrave à sa candidature.



Maintenant, il reste à voir si cette candidature ne tombe pas sous le coup des dispositions de l’article L.57 du Code électoral qui fixe les critères d’une candidature indépendante.



En effet, le Pastef étant dissout, la seule possibilité qui s’offre à Bassirou Diomaye Faye, c’est de se présenter sous la bannière d’un indépendant ou se faire investir par un autre parti ou une coalition».



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook