Me El Hadj Diouf : « Le Sénégal n’appartient pas à Macky Sall »

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Avril 2018 à 22:01 | | 0 commentaire(s)|

Me El hadj Diouf, l’avocat de Barthélémy Diaz monte en créneau. Pour lui, son client n’a nullement fait ce qui ressemble à un outrage au magistrat. Il explique en ces termes : « Personne ne s’est présentée pour dénoncer un outrage. On doit le libérer parce qu’il n’est pas un bandit, ni un escroc. C’est un leader, un maire, on l’amène en prison comme un vulgaire malfrat. Ce n’est pas normal.



Les syndicalistes appellent à la mobilisation générale, ce sont des attroupements précis. Pourquoi on ne les a pas poursuivis ? Les réunions politiques, bureaux politiques, sit-in, marches, c’est des appels à l’attroupement également. Le Sénégal n’appartient pas à Macky Sall. Ce n’est pas le titre foncier de son papa ou de sa maman. Quiconque arrive au pouvoir en devient fou. Le maire de Mermoz Sacré cœur Barthélémy Diaz connaitra son sort le 17 avril prochain.

Thierno Malick Ndiaye

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook