Me El Hadj Diouf, avocat de Adji Sarr, sur la lettre prêtée à la masseuse: "C'est une manipulation consistant à..."

Une lettre prêtée à la masseuse Adji Sarr qui a accusé Ousmane Sonko de viols et de menaces de mort, circule sur la toile depuis hier. Mais, cela ne relève que de la manipulation consistant à abreuver l’opinion de fake-news. C’est ce qu’a révélé son avocat, Me El Hadj Diouf, dans une émission à la 7 TV.



D'aprés "L'As", le tonitruant avocat qui assure la défense d’Adji Sarr, croit savoir même que cette lettre semble être écrite par un agrégé de grammaire ou par un professeur d’université. Donnant des nouvelles de sa cliente, il fait savoir que la jeune dame de 20 ans se porte bien et n’a aucun regret par rapport à son acte.



Pour une énième fois, Me El Hadji Diouf a également décroché des flèches en direction d’Ousmane Sonko et ses proches, qu’il accuse de vouloir terroriser la population. Il en veut pour preuve les menaces de mort dont se disent être victimes certaines personnalités comme Maïmouna Ndour Faye, Maty trois pommes et autres.

