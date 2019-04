Me El Hadji Amadou Sall : « il n’est pas facile de porter la parole d’un homme comme Me Wade » Me El Hadji Amadou Sall, le tout nouveau porte-parole du Parti démocratique sénégalais (Pds) mesure amplement la tâche qui l’attend dans sa nouvelle fonction. « C’est une lourde tâche. Il n’est pas facile de porter la parole d’un homme de la dimension de Me Abdoulaye Wade », a confié l’ancien ministre de la Justice sur la RFM. Et d’ajouter, « j’espère que Me Wade, lui-même, m’aidera à assurer cette fonction, de même que la cellule de communication du parti ». Dans tous les cas, admet Me Sall, « cela m’enlève une certaine liberté de parole ».

