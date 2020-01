Me El Hadji Diouf : « Ousmane Sonko est un brigand politique doublé d’un menteur, il est pire que Hitler » Me El Hadji Diouf a encore tiré à boulet rouge sur Ousmane Sonko. « Les soi-disant nouveaux leaders, anti système, les nouveaux menteurs de la république et qui sont en train de s'activer comme insulteurs. Et le chef d'orchestre des insulteurs publics, c'est Ousmane Sonko », a dit l’avocat dans un entretien dans L’Observateur.

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Janvier 2020

« Ce garçon est un brigand politique doublé d’un menteur qui crée des mensonges à 94 milliards FCfa. C’est un manipulateur hors pair, il est pire que Hitler », a-t-il encore dit, avant de marteler, « je dois défendre le peuple contre Ousmane Sonko. Je n’ai rien contre l'homme mais ce sont ses méthodes qui me dérangent ».

