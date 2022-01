Me El Hadji Diouf: "Quand on a affaire à des gens à l’instinct animal…" Rédigé par leral.net le Samedi 8 Janvier 2022 à 18:20 | | 1 commentaire(s)| Venu apporter son soutien au Maire, Me El Hadji Diouf n’a pas été tendre avec ses adversaires, qu’il a traités de bandits, de criminels… « Quand on a affaire à des gens à l’instinct animal, il faut s’armer… », avance-t-il. Reportage.



Accueil Envoyer à un ami Partager