Me El Hadji Diouf : « en 2016, j’avais fait une proposition de loi à l’Assemblée pour le retour de la peine de mort, ça dort dans les tiroirs » L’ancien député, Me El Hadji Diouf, s’est dit favorable au retour de la peine de mort, face à la recrudescence des viols et meurtres dans le pays.

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Mai 2019 à 13:54

D’ailleurs, a-t-il rappelé, « en 2016, j’avais fait une proposition de loi à l’Assemblée nationale pour le retour de la peine de mort. C’était après le meurtre de Madame Fatoumata Makhtar Ndiaye, qui était militante Apr à Pikine ». Mais, a-t-il poursuivi, « ça dort toujours dans les tiroirs de l’Assemblée, le président Moustapha Niasse l’a étouffée ».

Invité de l’émission Grand Jury ce dimanche, Me El Hadji Diouf a souligné qu’« en droit, la vie de la victime est plus importante que celle de l’agresseur, alors pourquoi ne faudrait-il pas tuer celui qui tue » ?



