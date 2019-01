Me El hadj Diouf accable Ousmane Sonko dans l’affaire des 94 milliards Suite et pas fin du feuilleton médiatico-judiciaire entre Ousmane Sonko et Mamour Diallo, ce dernier s'étant adjoint les services de Me El hadj Diouf, le spécialiste des dossiers à forte résonance médiatique, pour gagner la bataille de l'opinion.

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Janvier 2019 à 19:34 | | 2 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos