Me Elhadji Diouf à Sonko: "Ce garçon qui nous tympanise tous les jours n'a jamais pris la parole lors des Assemblées générales des étudiants..."

Mercredi 16 Mars 2022

Me Elhadji Diouf n'a pas été tendre avec le leader su Pastef Ousmane Sonko lors de sa conférence de presse. Il l'a attaqué sévèrement sans le nommer. "Ce garçon qui nous tympanise tous les jours et qui n'a aucun mérite, ce garçon qui a fait l'UGB n'a jamais pris la parole lors des Assemblées générales des étudiants il n'a jamais été même dirigeant d'un seul étudiant", cogne-t-il.



C'est pourquoi, ajoute la robe noire, "ces promotionnaires sont surpris de le voir diriger des partis et prétendre diriger le Sénégal"



Il va plus loin: " C'est ce fou (Sonko) qui tympanise et qui terrorise la République qu'il faut arrêter".









Ndèye Fatou Kébé