Me Madické Niang aux femmes de sa coalition : « je suis prêt pour de nouvelles batailles… »

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Mars 2019 à 10:16 | | 0 commentaire(s)|

Le candidat malheureux à la dernière Présidentielle, Me Madické Niang, a annoncé, hier, lors de la conférence des femmes de la coalition madické2019, qu’il comptait poursuivre son combat.



Il a déclaré : « je suis prêt pour de nouvelles batailles que nous gagnerons. J’ai pardonné à tous ceux qui ont passé leur temps à me diaboliser, à me calomnier ».



Il faut souligner qu’auparavant, les femmes de sa coalition lui avaient décerné le prix Nobel de la paix de la Présidentielle.















Vox Populi

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos