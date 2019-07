Me Madické Niang demande aux « Lions » de sécher leurs larmes

L’ancien candidat à la présidentielle, Me Madické Niang, demande, lui, aux «Lions», de sécher leurs larmes parce que la nation sénégalaise est fière d’eux, pour avoir hissé si haut nos couleurs.

L’ex-ministre des affaires Etrangères appelle les Sénégalais à encourager les «Lions» qui ont tout donné, jusqu’à la dernière goutte de sueur.



Sur ce, il a décidé de lancer la campagne pour dire mille mercis à la bande à Sadio Mané. «Vous avez combattu comme de vrais guerriers pour votre patrie. Vous avez perdu les armes à la main.

Nullement, vous ne vous êtes laissés dominer. Vous êtes restés dignes et valeureux. La nation sénégalaise est fière de vous », écrit Me Madické Niang qui estime que les Lions ont fait rêver le Sénégal pendant un mois.

Il garde espoir que la prochaine fois sera la bonne.





