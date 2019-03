Me Madické Niang et les 26 "raisonnables" du PDS : les dessous d’un ralliement

Il y a quelques semaines, plus de 26 responsables du PDS avaient officialisé leur ralliement à Me Madické Niang. Qu’est-ce qui a motivé ces responsables à rejoindre le cas de Madické ? Votre quotidien Le Témoin tente d’apporter une réponse à cette interrogation.



Récemment, le Président Sall avait appelé à un dialogue qui n’est autre qu’une invite à rejoindre la mouvance présidentielle. Selon certains sergents-recruteurs du palais, Me Madické Niang serait dans les dispositions à répondre à l’appel de Macky Sall. Espérant que ‘’Madické 2019’’ allait se faire inviter un jour dans les jardins du palais de la République, les 26 ralliés du PDS auraient jugé nécessaire de s’accrocher à Me Madické Niang pour se faire remorquer.











Le Témoin

