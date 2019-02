Me Madické Niang suspend sa campagne présidentielle

Coup d’arrêt de la campagne électorale de Me Madické Niang. Le leader de la coalition Madické 2019 a suspendu, informe L’As, toutes les activités qu’il menait dans le cadre de l’élection présidentielle.



Ce, après la mort du chauffeur du Pr Coumba Ndoffène Diouf survenue dans un accident de véhicule sur la route de Fatick. Trois personnes, dont le Coumba Ndoffène Ndiaye qui est dans un état critique, sont grièvement blessées.















Senenews

