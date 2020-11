Me Malick Sall, ministre de la Justice: «Avec le bracelet électronique, les mandats de dépôt seront réduits.» Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Novembre 2020 à 18:19 | | 0 commentaire(s)|

Pour mettre fin à la détention préventive de longue durée,le ministre de la Justice informe aux chefs de parquet qu’: « Il y a des cas qui ne nécessitent pas forcément le mandat de dépôt »et propose l’usage du bracelet électronique Le ministre a tenu ces propos de la Conférence annuelle des Chefs de […] Pour mettre fin à la détention préventive de longue durée,le ministre de la Justice informe aux chefs de parquet qu’: « Il y a des cas qui ne nécessitent pas forcément le mandat de dépôt »et propose l’usage du bracelet électronique Le ministre a tenu ces propos de la Conférence annuelle des Chefs de Parquet session 2020, hier mercredi. Devant l’ensemble des procureurs du Sénégal, Me Malick Sall s’est félicité de la décision du président de la République qui a gracié plus de 3 000 détenus, pendant les quatre premiers mois marqués par la pandémie du nouveau coronavirus. L’objectif , selon Me Malick Sall, est de mettre fin aux longues détentions préventives. D’où l’urgence, selon le ministre, d’appliquer le placement sous surveillance électronique comme mode d’aménagement des peines. Avec le bracelet électronique, les mandats de dépôt seront réduits. Le ministre en appelle aux procureurs d’éviter le mandat de dépôt systématique.



Source : Source : https://letemoin.sn/me-malick-sall-ministre-de-la-...

Accueil Envoyer à un ami Partager