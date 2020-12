Me Malick Sall, ministre de la Justice : « Contrairement à ce qui est dit, la CREI fonctionne très bien » Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Décembre 2020 à 00:07 | | 0 commentaire(s)|



www.dakaractu.com



Source : Lors du vote du budget du ministère de la Justice, des députés se sont interrogés sur l’utilité de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei), qui « ne sert à rien », selon des parlementaires. Sur ce, Me Malick Sall a apporté une réplique. Le Garde des Sceaux a rappelé que « pas plus tard qu’il y a 15 jours, j’ai reçu une notification d’une décision du procureur général ». « Contrairement à ce qui est dit, la CREI fonctionne très bien », dit-il.Source : https://www.dakaractu.com/Me-Malick-Sall-ministre-...

Accueil Envoyer à un ami Partager