Me Malick Sall, nouveau ministre de la Justice et de la Promotion des Droits humains: « en tant que qu’avocat, je connais la Justice »

Avocat inscrit au barreau du Sénégal en 1982, Me Malick Sall est nouveau Garde des Sceaux. Il est nommé ministre de la Justice et de la Promotion des droits humains. Avocat d’affaires, le nouveau patron du département de la Justice est coloré politiquement, puisqu’il est responsable politique dans la commune de Ogo.



Durant la Présidentielle, il avait mis en place un mouvement dénommé « Macky pour tous, tous pour Macky » (MTTM). Le natif de Danthialy est présenté comme quelqu’un qui œuvre beaucoup dans le social, surtout en faveur des étudiants. Les mêmes sources ajoutent que Me Sall a des ambitions pour la mairie d’Ogo. Vrai ou faux, les élections locales ne sont plus loin.



Pour le moment, il a en charge le département de la Justice. Un département que le successeur du professeur Ismaila Madior Fall dit bien connaître, compte tenu de son expérience d’avocat d’affaires. « En tant qu‘avocat, je connais la Justice. J’ai une longue expérience de la Justice. J’ai tout ce qu’il faut pour être Garde des Sceaux », s’est jaugé l’avocat, qui promet de faire de son mieux pour que les Sénégalais s’approprient la justice.



Mais sa priorité, c’est de lutter contre les longues détentions préventives. Parce que, dit-il, « ce n’est pas normal que des personnes restent en prison pendant de longues années sans être jugées ». d’autre part, c’est pour se conformer à la volonté du chef de l’Etat qui lui a adjoint un secrétaire d’Etat chargé des libertés.













