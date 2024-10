Me Malick Sall quitte l’APR pour des raisons personnelles Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Octobre 2024 à 19:06 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Me Malick Sall/ Saliou Ndong

La série de démissions se poursuit au sein de l'Alliance pour la République (APR) à la suite de la publication des listes provisoires pour les élections législatives anticipées du 17 novembre. Après Awa Guéye, c'est maintenant l'ancien Garde des Sceaux et ministre de la Justice, Me Malick Sall, qui a choisi de quitter le parti.

« Oui, je vous confirme ma démission de l'Alliance pour la République, accompagnée de toute mon équipe », a déclaré Me Sall, comme l'a rapporté PressAfrik. Cette démission serait due à des « raisons personnelles », a ajouté l'ancien responsable politique de l'APR.

Il convient de rappeler qu'au cours des violentes manifestations de février 2021, alors qu'il était ministre de la Justice, Me Sall avait accusé les lutteurs d'être à l'origine de ces événements. Interrogé par France 24 à l'époque, il avait déclaré : « Ce sont des lutteurs privés de leur passion qui ont manifesté dans les rues de Dakar. »

Selon lui, « de nombreux lutteurs étaient issus des écuries de lutte. Que signifie cela ? Ils s'entraînent toute la semaine, que ce soit en salle ou au bord de la mer. Le week-end, ils combattent dans les stades, ce qui leur permet non seulement de se défouler, mais aussi de gagner leur vie. Or, cela leur a été retiré depuis un an », avait-il expliqué sur la chaîne française.



Source : Source : https://atlanticactu.com/me-malick-sall-quitte-lap...

