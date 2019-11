Me Malick Sall réagit à l’affaire Bougazelli : « faire en sorte que l’enquête aboutisse » Le ministre de la Justice s’est prononcé sur l’affaire des faux billets impliquant le député Bougazelli, membre de la mouvance présidentielle.

« Mon avis est technique. Nous avons un pays qui est doté d'infrastructures efficaces, qui permettent, quelle que soit la situation de l'individu, de faire en sorte que l'enquête aboutisse et que son auteur soit remis à la justice. Ce qui est en train de se faire», a-t-il dit en marge de la 21ème réunion du comité ministériel du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent (Giaba), à Saly, ce samedi.

A propos de l’immunité parlementaire du député, il déclare, « je ne peux pas me prononcer. Je suis garde des sceaux, donc responsable de la justice et cette affaire n'est pas encore soumis au niveau de la justice ».

Sur les dernières saisies de drogue au Sénégal, il déclare, « si la multiplication des arrestations s'opère, cela veut dire qu'il y a une bonne police », dit le ministre.



