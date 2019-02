Me Mame Adama Guèye: « Je n’ai aucune raison de douter de sa bonne foi... »

Le coordonnateur de la plateforme opérationnelle de sécurisation des élections (POSE), Me Mame Adama Gueye, a été reçu hier par le ministre de l’Intérieure, Aly Ngouille Ndiaye. Au menu des discussions, la distribution des cartes d’électeur, la sécurisation des élections et les mesures à prendre pour la sécurisation du vote. Me Mame Adama Guèye confie avoir reçu des informations rassurantes de la part de M. Ndiaye.



« Je n’ai aucune raison de douter de sa bonne foi. Il m’a donné des informations rassurantes, je n’ai pas les moyens objectifs de valider tourtes les informations, je n’ai pas non plus de raisons de douter de la qualité de ces informations », a déclaré Me Guèye.















L’Observateur

