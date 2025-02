Me Moussa Diop : « Je commence franchement à croire que le pays est vraiment en ruine partout » Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Février 2025 à 19:06 | | 0 commentaire(s)|

Me Moussa Diop, leader de AG/Jotna, exprime son profond désarroi face à la situation actuelle du Sénégal.

Après s’être opposé à Macky Sall au prix de lourdes conséquences personnelles, il déplore aujourd’hui une gouvernance marquée, selon lui, par des reniements et un manque de vision claire pour redresser le pays. Après s’être opposé à Macky Sall au prix de lourdes conséquences personnelles, il déplore aujourd’hui une gouvernance marquée, selon lui, par des reniements et un manque de vision claire pour redresser le pays. « Je commence franchement à croire que le pays est vraiment en ruine partout. Je m’étais battu contre Macky Sall pour le respect de la constitution au prix d’un limogeage sec et de 3 mois de prison », déclare Me Moussa Diop.

« Apparemment nous sommes mal barrés par la tortuosité, les reniements spectaculaires et banalisés, et enfin par le défaut de boussole pour trouver la bonne direction devant sortir le Sénégal du maxi-pétrin économique et financier », ajoute-t-il.







