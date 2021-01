Me Moussa Diop défie Macky Sall et bloque les comptes de DDD Kritik indique que le directeur limogé, Me Moussa Diop humilie son successeur et défie Macky Sall, en bloquant les comptes de Dakar Dem Dik (DDD).

Après avoir assuré être disposé à verser à son prédécesseur l'acompte de ses indemnités de départ, le Directeur général de Dakar Dem Dik (DDD), Omar Bounkhatab Sylla a tourné casaque.



Obligeant Me Moussa Diop, à qui la justice avait donné avait donné autorisation à saisir les comptes et bien meubles de DDD à hauteur de quatre vingt dix millions (90) de francs CFA, à bloquer tous les comptes de l'entreprise.



C'est muni d'une ordonnance du tribunal pour recouvrer ses indemnités que Me Moussa Diop a enclenché sa revanche.



