Me Moussa Diop lance des piques à Racine Sy Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Janvier 2022 à 23:35

La bataille pour le contrôle de la mairie de Podor est partie pour être âpre entre Mamadou Racine Sy de Benno Bokk Yaakaar (Bby) et Me Moussa Diop de la coalition Yewwi Askan wi. Ce dernier a lancé des piques à la tête de liste de la mouvance présidentielle, absente de Podor depuis le début de la campagne électorale. Le candidat de Yewwi Askan wi qui était hier durant toute la journée à Souïma, fief de Racine Sy, a indiqué qu’il accorde de l’importance aux échanges avec les citoyens dignes de Podor qui sont conscients de leur situation et qui comptent apporter un changement le 23 janvier 2022.





Source : Source : https://www.exclusif.net/Me-Moussa-Diop-lance-des-...

