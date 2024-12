Me Moussa Diop révèle : "Je suis allé voir Moustapha Diakhaté en prison, mais il a refusé de sortir parce que..."

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Décembre 2024 à 10:05 | | 1 commentaire(s)|

Me Moussa Diop, ancien camarade de Moustapha Diakhaté au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), a fait des révélations troublantes sur leur relation. L’avocat et homme politique a notamment relaté une scène marquante, survenue lors d’une visite en prison.



« Je suis parti le voir à la prison. Je ne pouvais pas passer à la Chambre où il est emprisonné sans le saluer. Mais vous savez quoi ? Il a refusé de sortir de la chambre pour me voir », a déclaré Me Moussa Diop, visiblement marqué par cet épisode. Selon lui, cette réaction serait motivée par des rancunes liées à un incident passé, rapporte "Senenews".



« Ces enfantillages-là… Il l’a fait parce que, quand on m’avait arrêté, il était en direct à la télévision. Il a pris une minute pour en rigoler. Il s’est sans doute dit que je gardais toujours ça en moi, ce qui est complètement enfantin », a ajouté Me Moussa Diop, dénonçant un comportement qu’il juge peu mature et indigne de leur passé politique commun.

Mame Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook