Me Moussa Sarr, avocat de Guy Marius Sagna : « les faits ne sont aucunement constitutifs d’un délit » L’avocat de Guy Marius Sagna, placé sous mandat de dépôt, vendredi, pour « alerte au terrorisme », déclare que l’inculpation de son client n’a aucun fondement juridique.

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Juillet 2019 à 14:42 | | 0 commentaire(s)|

« Les faits ne sont aucunement constitutifs d’un délit », a, en effet, soutenu, l’avocat ce dimanche, sur la RFM. « Une fausse alerte, c’est donner une fausse information, or, Guy n’a pas donné une information, il a fait une analyse », a indiqué Me Moussa Sarr.

Toutefois, annonce-t-il, « nous allons mener le combat juridique pour obtenir sa libération dans une procédure tout à fait classique ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos