Me Nafissatou Diop : "Comme le Président Macky Sall, Anta Sarr Diacko est dans le temps de l'action" Lors de la cérémonie de remise de financements à l’Association des femmes Deggu Ak Liggey (AFDAL), Me Nafissatou Diop, n'a pas tari d'éloge sur la ministre déléguée générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale, Anta Sarr Diacko pour son combat pour l’autonomisation et l’inclusion sociale des femmes dans la politique sociale du Président de la République Macky Sall, à travers la transformation structurelle de l’économie théorisée par le Plan Sénégal Emergent (PSE).

