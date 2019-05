Me Ousmane Sèye : « La mort de Cheikh Béthio est une révélation Divine »

Maitre Ousmane Sèye, un des avocats de Cheikh Béthio s’est prononcé sur les ondes de la RFM pour soutenir que, c’est DIEU qui a tranché. « C’est une grande surprise pour tous les Thiantacounes et le décès de Béthio est une révélation Divine. »



La mort de Cheikh Béthio Thioune semble être une surprise pour beaucoup de sénégalais et de ses talibés. Seulement, après un jour du verdict de son jugement sur le double meurtre de Madinatoul Salam, Cheikh Béthio tire s’est éteint.



