Me Ousmane Sèye: " Ma dernière conversation avec Cheikh Béthio Thioune "

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Mai 2019

Nous avons dit et répété à la Chambre criminelle qu'il était malade en joignant à nos propos un document médical certifié par des médecins sénégalais et

français très réputés. Mais on ne nous a pas cru. C'est dommage.A mon humble avis, Dieu nous a envoyé un message pour nous dire : "Respectez-vous mutuellement et faîtes-vous confiance les uns et les autres. Je me souviens que la dernière fois que j'ai eu Béthio Thioune au téléphone, il était très philosophe. Il m'a dit : "Maître, Serigne Saliou décidera de ce qui va arriver.C'était avant le verdict des hommes suivi par le verdict de Dieu».



Libération

