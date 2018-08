Me Ousseynou Gaye: «Il fallait amasser un peu d’argent pour l’Etat du Sénégal afin de lui permettre de suffoquer Khalifa Sall»

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Août 2018 à 12:06 | | 0 commentaire(s)|

Me Ousseynou Gaye n’est pas allé par quatre chemins pour montrer son indignation.



«C’est une décision totalement incompréhensible. Ça l’est d’autant plus que le juge n’a pas pris son courage entre ses deux mains pour pouvoir faire une motivation, comme on a eu à le faire en première instance, pour que tout le monde puisse comprendre les motifs de sa décision», a déclaré cet avocat de la Ville de Dakar, qui a affirmé que Demba Kandji s’est juste contenté de lire un dispositif, en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la ville de Dakar, sans leur expliquer les motifs.



L’avocat de la ville de Dakar de pester : «on comprend tout simplement que la seule raison qui a justifié cette session d’appel, c’était de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la ville de Dakar. Parce qu’il fallait amasser un peu d’argent pour l’Etat du Sénégal afin de lui permettre de suffoquer Khalifa Sall», dit-il.



Par ailleurs, Me Gaye a expliqué qu’aujourd’hui, on se rend compte que c’est l’Etat du Sénégal qui bénéficie de cette somme de 1 milliard 830 millions, contrairement à la ville de Dakar qui a été déboutée.



Les Echos



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook