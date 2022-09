Me Papa Oumar Diallo, avocat fiscal et rigoureux manager : Un incorruptible des plus hautes sphères de la République Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Septembre 2022 à 08:00 | | 1 commentaire(s)| Me Papa Oumar Diallo, fondateur et Managing Partner de NUBIHAN Tax & Legal, avocat chevronné, est dans cette profession depuis décembre 2017. Le natif de Kaolack avec le cumul de 14 ans d’expérience a fait ses preuves au sein de la haute-administration sénégalaise. Inspecteur des Impôts et des Domaines, Me Diallo est passé à la Direction générale des Impôts et des Domaines, au cabinet du Premier Ministre et, à celui du Ministre de l’Economie et des Finances. L’ancien Coordonnateur de la Direction générale du Budget, a joué depuis 2005 un rôle-clé dans la plupart des réformes organisationnelles au sein de l’administration fiscale. Incorruptible et très rigoureux, l’expert en ingénierie institutionnelle est attendu dans les plus hautes sphères ou stations de la République. Portrait...

Le fondateur et Managing Partner de NUBIHAN Tax & Legal est diplômé en droit de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal). Insatiable dans sa quête du savoir, Me Papa Oumar Diallo est diplômé en management privé (Universités Paris Sorbonne et Paris Dauphine) et en management public (Ecole nationale d’administration de France).



Me Papa Oumar Diallo, attendu dans les plus hautes sphères ou stations de la République est un homme rigoureux, une tête bien faite avec un amour fou du travail accompli. En vrai connaisseur des dossiers de la République pour avoir servi au Ministère de l’Economie et des Finances et à la Primature, Me Papa Oumar Diallo est connu pour sa rigueur, sa détermination et sa diligence dans l’accomplissement des tâches. Loin du bavardage infertile, il se concentre habituellement sur l’essentiel. Incorruptible, il a un fort caractère d’un manager dans ses prises de décisions. Autant le dire, Me Diallo qui ne badine pas avec le travail fait partie de la rare catégorie d’intellectuels, dont la rigueur force le respect.



Fiscaliste à la base Papa Oumar Diallo a commencé sa carrière comme inspecteur des impôts. Reconnu comme un expert en ingénierie institutionnelle, , Me Diallo a joué un rôle-clé dans la plupart des réformes organisationnelles au sein de l’administration fiscale depuis 2005. Il s’est imposé depuis de 2013 dans le dispositf manageriale du Ministère de l’Economie et des Finances. Etant un expert réputé en légistique, l’avocat, spécialiste des questions fiscales a rédigé ou participé à la rédaction d’un très grand nombre de textes législatifs et réglementaires, dont l’actuel code général des impôts du Sénégal.



Le génie en fiscalité, en plus de concevoir des solutions sur mesure a accompagné plusieurs entreprises à l’analyse des problèmes juridiques rencontrés par leurs clients. L’expert en expert en ingénierie institutionnelle a aidé à analyser les projets business des clients, mettre en évidence les risques juridiques et proposer des scénarii de mitigation. Me Papa Oumar Diallo a contribué à la prise de décision stratégique du client en l’éclairant sur les implications juridiques et fiscales des choix de gestion à faire.



Expert dans la structuration des montages juridiques et fiscaux



Me Papa Oumar Diallo représente et défend régulièrement, les clients dans des contentieux. Avec son entreprise, il élabore des stratégies d’optimisation fiscale. D’ailleurs ses compétences et expériences plurielles ont fait de lui, le Conseil juridique et fiscal de la Loterie Nationale Sénégalaise, Conseil juridique et fiscal de la société nationale d’électricité SENELEC, Conseil juridique et fiscal de la Société d’Infrastructures de Réparation Navale. En plus de ces grandes entreprises précitées, il est aussi, le Conseil juridique et fiscal de la Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones touristiques du Sénégal. Il remplie pendant 2 ans, cette même fonction pour l’Agence de Gestion du Patrimoine Bâti de l’État. Ensuite, pendant 3 ans et 8 mois, il a été Conseil juridique et fiscal de la Délégation générale à l’Entreprenariat rapide des Femmes et des Jeunes.



Expert dans la structuration des montages juridiques et fiscaux, il a facilité la mise en œuvre des projets complexes, consistant à accompagner les clients dans leurs démarches de réforme organisationnelle ou de réingénierie de leurs process internes. Avec une expertise pointue en légistique, Me Diallo accompagne les clients du secteur public dans les processus d’élaboration de textes légaux et réglementaires.



Consultant des opérations complexes



Le fondateur et Managing Partner de NUBIHAN Tax & Legal est régulièrement consulté sur des opérations complexes du Groupe CFOA qui comprend les compagnies d’assurances AMSA et AMSA VIE, la société immobilière AMSA REALTY, la Société de Fabrication de Matériaux de Construction, etc. Mais aussi, par le Groupe Envol Immobilier, notamment sur le projet de Cité des Nations-Unies à Diamniadio et le projet d’Université de San-Pedro en Côte d’Ivoire.



Sollicité, Papa Oumar Diallo contribue à l’élaboration de la convention entre l’Agence de Gestion du Patrimoine Bâti de l’Etat (AGPBE) et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour la réalisation du projet des Cités administratives régionales. Idem, pour l’élaboration du rapport de faisabilité juridique, des projets de lois, des projets de décrets, des modèles de conventions et du Manuel de procédures de valorisation immobilière, dans le cadre de la mission sur la mutation institutionnelle de l’Agence de Gestion du Patrimoine Bâti de l’État.



Toujours, dans son domaine de compétence, il a effectué une mission d’audit juridique et fiscal de la société de transfert d’argent WAVE SENEGAL. Et, il a porté assistance auprès de l’Agent judiciaire de l’Etat du Sénégal pour la prise en charge d’un contentieux arbitral au niveau de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, un contentieux géré avec succès. L’avocat émérite collabore régulièrement avec le cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON, en tant que local Counsel dans des dossiers juridiques au Sénégal.



Très recommandé, il a rempli une mission de conseil pour le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, portant sur la refonte des textes d’organisation de cette institution. Me Papa Oumar Diallo a été consultant auprès du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, chargé des aspects juridiques du Projet « 100.000 Logements sociaux », notamment les relations contractuelles entre l’État, les promoteurs privés et les institutions financières. Dans l’accomplissement de cette tâche, il a effectué une mission de conseil pour le compte de la société SOPRE TECHNOLOGIES dans le cadre de la négociation d’un contrat de PPP avec l’Etat du Sénégal. Mais aussi, une mission de conseil pour le compte de la société GREEN AGRO BUSINESS, portant sur les aspects juridiques et fiscaux d’un projet d’implantation d’une usine de biofertilisants à Keur Moussa (région de Thiès).



Ailleurs, l’Avocat, conseiller fiscal a accompli une mission de conseil pour le compte du Fonds souverain d’investissements stratégiques dans le cadre de la révision du projet de loi régissant FONSIS S.A, ainsi que du projet de loi sur la répartition des ressources d’hydrocarbures du Sénégal.



Etant employeur de État du Sénégal, précisément, au Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan Poste, il a été de décembre 2014 à décembre 2017, Coordonnateur de la Direction générale du Budget (DGB), l’un des services les plus stratégiques du Ministère chargé des Finances du Sénégal. Ainsi, il préparait l’exécution (au sens de l’ordonnancement) et le contrôle du budget de l’État, assurait les relations avec les partenaires techniques et financiers extérieurs et la gestion de la rémunération et des retraites des agents de l’État.



Parcours académique de Me Papa Oumar Diallo



A retenir, Me Papa Oumar Diallo, Fondateur et Managing Partner de NUBIHAN Tax & Legal a obtenu en septembre 2011, un certificat de formation en assurance, IFAGE (Institut de Formation en Assurances et en Gestion d’Entreprises) de Dakar et en juillet 2011, un Certificat de formation en techniques et comptabilité bancaires, COFEB au Centre Ouest-Africain de Formation et d’Etudes Bancaires de Dakar. Et, la même année, précisément en juin 2011, il décroche un Master Affaires publiques, Université Paris Dauphine (France). Il obtient en Avril 2011, un Diplôme international d’administration publique du Cycle international long, ENA (Ecole nationale d’administration) de Strasbourg (France).



Antérieurement, en 2009, il a décroché un MBA International Paris, formation de 3ème cycle, délivrée en codiplomation par le CESAG de Dakar et les universités françaises Paris-I-Sorbonne et Paris-IXDauphine et en 2007, un Master 2 en Droit économique et des affaires avec mention « Bien », major de promotion à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal). Travailleur méthodique, le spécialiste de la fiscalité a obtenu en 2003 son Brevet d’inspecteur des impôts et des domaines, major de promotion, ENA (Ecole nationale d’administration) de Dakar. En 2001, il a décroché son Master 1 en Droit de l’entreprise, Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal).



Me Papa Oumar Diallo est membre de l’Association des jeunes avocats du Sénégal et ancien membre de l’Amicale des inspecteurs des impôts et des domaines. Avec son militantisme de 14 ans de l’amicale, il a été de 2004 à 2008, Directeur de la revue L’impôt.



Cabinet NUBIHAN Tax & Legal



Le cabinet NUBIHAN Tax & Legal accompagne le client dans son activité, en veillant sur ses intérêts. Il fournit en toutes circonstances les meilleurs conseils, en exposant les options de manière claire les possibiltés qui s’offrent en terme de gains et de coûts à ses clients. Suivant cette approche, ledit cabinet considère que l’assistance de chaque client constitue une expérience unique en soi. Chaque besoin du client fait toujours l’objet d’une analyse approfondie, d’une réflexion originale et d’une recherche de la meilleure solution possible.



Une fois que qu’un dossier pris, il est géré comme s’il était le seul dossier du cabinet. Pour les experts de ce Cabinet, le client doit ressentir que son avocat est dévoué à ses intérêts de la même manière que le malade doit ressentir que son médecin est soucieux de sa guérison.



D’après ces professionnels, il y’a un adage qui dit que « la perfection n’est pas de ce monde ». Mais, au sein de NUBIHAN Tax & Legal, la perfection ne représente pas un idéal abstrait; c’est un standard qu’il s’efforce d’approcher pour le traitement de chaque dossier. Et, les professionnels de ce Cabinet, constitués d’avocats et de juristes hautement qualifiés au services du droit en Afrique, sont conscients que les clients n’attendent pas des démonstrations juridiques théoriques. Mais, ils attendent l’atteinte de leurs objectifs dans une parfaite sécurité juridique. La maîtrise du droit, constate-t-on, n’est rien si elle ne permet pas de régler des problèmes très précis, au meilleur coût pour le client.



D’ailleurs, Me Papa Oumar Diallo, prenant conscience de l’attente de ses clients, développe des approches exclusives pour faire la différence. Sa maîtrise des dossiers et ses aptitudes restent incontestablement ses atouts. Très lucide et cultivé, l’expert fiscal bénéficie de la confiance de ses multiples partenaires d’affaires. Avec diligence et promptitude, il donne entière satisfaction à sa clientèle. Méthodique et travailleur, Me Papa Oumar Diagne fait du travail, un sacerdoce, nécessitant des qualités, une compétence avérée et un savoir-faire incontestable.



