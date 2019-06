Me Seydou Diagne : « il y a eu un acharnement incroyable contre Karim Wade et Khalifa Sall » Me Seydou Diagne a estimé que le scandale de 10 milliards de dollars dans le pétrole et le gaz sénégalais, révélé par la BBC, constitue « des accusations graves contre Aliou Sall ».

Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Juin 2019 à 14:21 | | 0 commentaire(s)|

Toutefois, l’avocat de Karim Wade et de Khalifa Sall a soutenu que le seul moyen de se défendre pour le frère du président, c’est de s’expliquer devant la justice », et non de « brandir le coran pour jurer ».

Toutefois, Me Seydou Diagne a déclaré que « le minimum, c’est que la justice mène des investigations avec la même hardiesse » que dans les dossiers du fils de l’ancien chef de l’Etat et l’ex maire de Dakar.

Car, a-t-il soutenu, « il y a eu un acharnement incroyable contre Khalifa Sall et Karim Wade que je n’ai jamais vu depuis le dossier Valdiodio Ndiaye ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos