Me Sidiki Kaba nommé premier ministre ! Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Mars 2024 à 22:04

Après la dissolution du gouvernement, le président de la République Macky Sall a nommé un nouveau premier ministre. Il s’agit de Me Sidiki Kaba qui remplace Amadou Bâ à son poste. Précédemment, Me Sidiki Kaba était le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique. Il devra dans les prochaines heures, former un nouveau gouvernement.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Me-Sidiki-Kaba-nomme-premie...

