Me Sidiki Kaba sur l’assassinat des 13 jeunes en Casamance: « cet acte odieux et lâche ne saurait rester impuni » Sidiki Kaba a, depuis Tambacounda où il était venu communier avec les siens lors de la finale des phases régionales dont il était le parrain, indiqué que cet acte odieux et très lâche ne saurait rester impuni.



Rédigé par leral.net le Mardi 9 Janvier 2018 à 11:21 | | 0 commentaire(s)|

C’est un ministre des affaires étrangères très peiné qui a fait face à la presse avant-hier, dans la soirée. En marge de la finale des phases départementales dont il a été le parrain, il a asséné très triste, lorsqu’il a été interpellé par la presse sur la question, que l’Etat du Sénégal prendra toutes les mesures idoines pour que cet acte barbare et très odieux, ne reste pas impuni.



Dès l’annonce de la nouvelle, a informé le ministre, l’Armée s’est tout de suite déployée pour quadriller la zone, afin que les auteurs de ce crime barbare soient appréhendés. « L’Etat mettra tout en œuvre pour que les auteurs de ce crime soient identifiés et sévèrement corrigés, à la dimension de leur forfait » a-t-il garanti, avant de s’incliner symboliquement devant la mémoire des disparus.









Le Quotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook