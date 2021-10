Me Wade à Alpha Condé:"Je mets à votre disposition la maison que j’occupe actuellement à Dakar"

Maître Abdoulaye Wade était attendu sur la situation actuelle de la Guinée. Répondant à l’appel de chacun des régimes, militaires ou civils, Me Wade soutient avoir été au coeur de toutes les crises guinéennes, depuis le départ de Sékou Touré.



S’adressant à son ami et frère, Président Alpha Condé, l’ex-Président lui propose : « Si vous souhaitez, à un moment ou un autre, un retrait momentané de réflexion, sans vous couper de votre base, je mets à votre disposition la maison que j’occupe actuellement à Dakar, en bordure de mer, à une heure d’avion de Conakry.



Je dois la libérer incessamment pour retourner à ma maison familiale du Point E, dont la réfection est quasiment terminée ».



Me Wade dit avoir la conviction « que le Président Macky Sall n’y verra pas d’inconvénient ».



