Me Wade a payé sa facture à hôtel Terrou-bi !

L’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade, met fin à la polémique sur sa facture de séjour à hôtel Terrou-bi. Son porte-parole, Me El hadji Amadou Sall est monté au créneau pour démentir les informations selon lesquelles Me Wade n’a pas payé sa facture.



L’avocat précise sur les colonnes de l’As, que c’est Me Abdoulaye Wade, Secrétaire Général National du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), qui a payé personnellement l’intégralité de la facture concernant son séjour à l’hôtel «Terrou-bi» de Dakar.

