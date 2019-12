Me Wade attendu au domicile de feu Leopold Sédar Senghor, cet après midi

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Décembre 2019

L’ancien président de la République Me Abdoulaye Wade est attendu ce mercredi dans l’après-midi au domicile de son prédécesseur feu Leopol Senghor. Il va présenter ses condoléances à la famille de ce dernier suite à la disparition de l’ancienne première dame, Colette Hubert Senghor, décédée le 18 novembre 2019. Le secrétaire général du Pds sera accompagné d’une forte délégation de son parti.



