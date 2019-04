Me Wade et Idy en tournée politique à Mampalago Rédigé par leral.net le Samedi 6 Avril 2019 à 03:07 | | 0 commentaire(s)| Dans les années 70, Idrissa Seck et Me Abdoulaye Wade en tournée politique dans le village de Mampalago. département de Bignona.Wade et Idy, une longue histoire!!!!





Accueil Envoyer à un ami Partager