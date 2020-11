Me Wade parle d'Iba Der Thiam: "Il a été à l’origine de la CAP 21..." Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Novembre 2020 à 00:19 | | 0 commentaire(s)|

Suite au décès du Professeur Iba Der Thiam, l'ancien de la république, Me Abdoulaye Wade a fait un témoignage sur le défunt à travers un Message de condoléances







"C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le rappel à Dieu du Professeur d’Université émérite Iba Der THIAM. Gand intellectuel, responsable syndical, historien de renommée mondiale, homme politique, panafricain convaincu, il était un homme multidimensionnel au savoir immense. Je retiens de lui son amour pour l’islam et pour son pays.

Le Sénégal perd une de ses grandes figures qui aura été utile à son pays jusqu’à son dernier souffle puisque responsable de la rédaction, en cours, de l’histoire générale du Sénégal. Je l’avais surnommé ‘’Mon professeur’’ tant il m’avait appris de choses sur l’histoire du Sénégal et de l’Afrique.



Bien que je fusse Premier Prix d’Histoire à Van Vo et que j’aie continué depuis à m’intéresser à l’histoire de notre continent, restant l’étudiant qui ne laisse rien passer sans en profiter pour s’instruire, je le considère comme un des plus éminents maîtres de l’histoire de l’Afrique. Ibar Der a été à l’origine de la CAP 21, regroupement de plusieurs partis, qui a eu à me soutenir et soutenir ma politique. Si la dévotion inaltérable, la fidélité sans faille aux prescriptions du Tout Puissant, la générosité et la bonté vis à vis des autres, surtout les plus démunis, sont parmi les attributs qui nous font distinguer les fidèles, Iba der Thiam, toute sa vie, aura été un modèle du bon musulman. Je présente mes sincères et affectueuses condoléances à son épouse, Marième, à sa famille, ainsi qu’à tout le peuple sénégalais. Je prie Allah, le Tout Puissant, de lui accorder son pardon et de l’accueillir dans son paradis."





