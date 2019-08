Me Wade veut-il mettre la pression sur le pouvoir ?

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Août 2019 à 18:30 | | 0 commentaire(s)|

Si certains pensent que le pape du Sopi adresse des signaux forts au régime, d’autres estiment qu’il est en train de mettre sur pied un regroupement qui va mener une bataille contre le pouvoir. En effet, l’ancien président de la République reçoit depuis quelques jours, des leaders de l’opposition réfractaires au régime de Macky Sall. Awa Guèye Kébé et Thierno Bocoum sont les derniers à être reçus après Ousmane Sonko, Mamadou Lamine Diallo, Adama Gaye, entre autres.



Un constat qui a amené le journal "Enquête" à interroger des spécialistes en sciences politiques pour éplucher cette tactique du Secrétaire général du Parti démocratique sénégalais. Interrogé par le journal, le professeur Ibou Sané rappelle que Me Wade a toujours la politique dans le sang. L’enseignant-chercheur en sociologie à l’université Gaston Berger de Saint-Louis indique que Me Wade est toujours dans les manœuvres pour essayer de rassembler une opposition complètement dispersée. Pour sa part, le professeur Moussa Diaw explique que les audiences accordées à certains membres de l’opposition, montrent très bien qu’il est en train de reprendre la main.



Abondant dans le même sens, le professeur Maurice Soudieck Dione, docteur en sciences politiques estime que Me Abdoulaye Wade adresse des signaux forts au Président Macky Sall et à son régime.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos