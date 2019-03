Me Wade visite le Monument de la Renaissance Me Abdoulaye Wade s’est rendu au Monument de la Renaissance pour visiter ce site qu’il avait fait construire sous son magistère, rapporte "Les Echos". Une réalisation qui avait soulevé beaucoup de controverses de la part des détracteurs de l’ancien chef de l’Etat, qui y voyaient une oeuvre satanique.



Me Wade a dû certainement avoir un pincement au coeur car ill se dit que le lieu n’est pas très bien entretenu.



Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Mars 2019



