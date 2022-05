Mécaniciens VDN: Craignant un déguerpissement, ils demandent un site de recasement à l'Etat

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Mai 2022 à 00:58 | | 0 commentaire(s)|

Les mécaniciens et tôliers installés sur le long de la VDN, à hauteur du hypermarché Exclusif, craignent pour leur devenir. Ces travailleurs vivant dans la précarité et l'insécurité, pensent être dans une position inconfortable puisqu'à tout moment, ils peuvent être déguerpis et renvoyés en chômage. Maintenant, ils demandent à l'État de les aider à trouver un autre emplacement, pour la continuité de leurs activités quotidiennes.